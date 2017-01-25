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سياسة واقتصاد

الزكاة والدخل ترفع نظام الضريبة الانتقائية للعاهل السعودي لاعتماده

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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الزكاة والدخل ترفع نظام الضريبة الانتقائية للعاهل السعودي لاعتماده

انتهت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية من نظام الضريبة الانتقائية ورفعته للمقام السامي لاعتماده متوقعة صدور النظام "قريباً".

                  

ونقلت  صحيفة "الرياض" السعودية عن  فهد الخراشي نائب المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل، خلال الندوة التعريفية عن ضريبة القيمة الانتقائية التي أقيمت أمس الثلاثاء بغرفة الرياض، قوله إن الضريبة الانتقائية سيتم بدء تطبيقها في الربع الثاني من العام الجاري 2017.

 

من جانبه، توقع نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان الضحيان أن تتراوح إيرادات الضريبة الانتقائية عند تطبيقها مابين 8 إلى 12 مليار ريال.

 

وكانت وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

 

وبحسب الوثيقة أيضاً، سوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة.

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