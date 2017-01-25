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سياسة واقتصاد

أشد تحذير من كيان إسرائيل لمغادرة سيناء بزعم تهديد بهجوم وشيك

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
أشد تحذير من كيان إسرائيل لمغادرة سيناء بزعم تهديد بهجوم وشيك

(رويترز) - نصحت إسرائيل رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية التي تشهد هجمات يشنها متشددون بمغادرة المنطقة محذرة من تهديد بهجوم وشيك.

وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين من مخاطر في سيناء المتاخمة لإسرائيل لكن التحذير من "المستوى الأول" الذي أصدرته إدارة مكافحة الإرهاب هو أشد تحذير لها.

ووصفت الإدارة التهديد بأنه "مرتفع للغاية وملموس".

وأضاف البيان "تحذر الإدارة من احتمال وقوع هجمات ضد مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل.

وتسارعت وتيرة هجمات يشنها متشددون في سيناء منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أقدم حركة إسلامية في مصر في منتصف 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وشن المتشددون عددا من الهجمات الفتاكة عبر الحدود على إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية وأطلقوا بين الحين والآخر صواريخ عبر الحدود على منتجع إيلات في جنوب إسرائيل.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب إنه في الوقت الذي يوجد فيه "تهديد مرتفع على نحو مستمر" في سيناء فإن 25 يناير كانون الثاني الذي تحل فيه ذكرى الثورة المصرية عام 2011 يوم شهد هجمات في الأعوام السابقة.

ووقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام عام 1979.

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