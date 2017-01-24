إطلاق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" بدبي

أعلن اليوم على هامش فعاليات مؤتمر إنترسك 2017 عن اطلاق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا " بدبي.

وأقيمت ندوة "سيرا " في اليوم الختامي لمؤتمر إنترسك 2017- أكبر معرض تجاري لصناعات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بالعالم - بمركز دبي التجاري العالمي اليوم.

وقدم خليفه إبراهيم السليس المدير التنفيذي لـ "سيرا " لمحة عن تشكيل المؤسسة التنظيمي وقانون تنظيم الصناعة الأمنية في دبي /القانون رقم 12 لسنة 2016/.

وووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح السليس أن "سيرا " تشكلت بصلاحيات أكبر من إدارة نظم الحماية "دي بي إس" التي تحل محلها و سوف تواصل القيام بكافة وظائف التراخيص والتنظيم التي كانت تقوم بها إدارة نظم الحماية ولكنها ستوسع إطار عملها أكثر في التطوير والبحث.

وقال إن " سيرا" ستفرض المزيد من الرقابة الفعالة على مقدمي الخدمات الأمنية كما ستحدد السياسات العامة الجديدة في الصناعة الأمنية على مستوى إمارة دبي. وتم وضع المعايير والاشتراطات التي يجب اتباعها ويكون لديها القدرة على تحديث تلك المعايير والاشتراطات حسب الحاجة دون الرجوع إلى سن قوانين جديدة في كل مناسبة تستدعي المراجعة.

وأشار الى أن قانون رقم 12 لسنة 2016 يلغي القانون رقم /24/ لسنة 2008 الذي يخص موردي الخدمات الأمنية لكن يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم /24/ ويتم مراجعتها حاليا.

وأكد أن إنترسك 2017 يعد أكبر تجمع لمحترفي الصناعة الأمنية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي و الشرق الأوسط.. ومن المنطقي جدا استغلال هذه الفرصة لشرح التغيرات التي تتم لتوضيح الدور الجديد الموسّع لـ "سيرا " والسماح لمحترفي الصناعة بطرح الأسئلة مباشرة على ممثلي المؤسسة.