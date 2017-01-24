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سياسة واقتصاد

الشورى السعودي يهاجم الخدمة المدنية: 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة والبطالة 11.5%

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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الشورى السعودي يهاجم الخدمة المدنية: 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة والبطالة 11.5%

هاجم مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بشدة وزارة الخدمة المدنية وحملها جانباً من مسؤولية أزمة البطالة في المملكة البالغة 11.5 بالمئة خصوصاً مع وجود 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة تمثل 28 بالمئة من إجمالي الوظائف الحكومية المعتمدة.

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن أعضاء المجلس حملوا خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية 1436/1437هـ، أمس الإثنين، الوزارة مسؤولية ضعف إنتاجية الموظف السعودي التي تعود إلى المحاباة وغياب المساواة والمحسوبية والوساطات، منتقدين عدم تنفيذ الوزارة لأي قرار سابق للمجلس لتحسين عملها، مستغربين ردها ببرود على أنه لم يوجه لها شيء من مجلس الوزراء بشأن قرارات المجلس التي هي متحققة بحسب تقرير الوزارة.

واتهم الأعضاء الوزارة بعدم العدالة في توظيف النساء والرجال، إذ إن عدد الموظفين من الرجال يبلغ 758 ألفاً، والنساء 470 ألفاً، مستغربين في الوقت ذاته ارتفاع نسبة التقاعد المبكر والاستقالة خلال هذا العام، التي وصلت إلى 24.814، تمثل 70 بالمئة من إجمالي التقاعد، وعن كيفية تعويض ذلك.

ونقلت صحيفة "الحياة" اليومية عن العضو سامي زيدان قوله إن "بعض الوظائف التي تحتاج 20 موظفاً يُعين عليها 30 موظفاً، ما يزيد أعداد الموظفين وتحدث البطالة المقنعة، وتقل إنتاجية الموظفين لعدم وجود عمل".

وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية، وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.

وتبلغ نسبة البطالة في السعودية نحو 12 بالمئة في حين يعيش في المملكة ملايين الوافدين الأجانب معظمهم يعملون في القطاع الخاص.


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