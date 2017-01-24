خليفة بن زايد يصدر مرسومين ويوجه بترقيات 4347 من منتسبي الداخلية وشرطة أبوظبي وإحالة 343 ضابطا منهم للتقاعد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم /8/ لسنة /2017م/ بترقية ضابطين اثنين من رتبة عميد إلى لواء، و66 ضابطاً من رتبة عقيد إلى عميد، و47 ضابطاً من رتبة مقدم إلى عقيد، و178 ضابطاً من رتبة رائد إلى مقدم.

وشمل المرسوم ترقية 139 ضابطا قبل صدور المرسوم بيوم واحد، ومن ثم إحالتهم الى التقاعد إعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ، وإحالة 24 ضابطا الى التقاعد إعتباراً من صدور المرسوم، وترقية 3 ضباط ومن ثم إحالتهم الى التقاعد بسبب الوفاة، وإحالة ضابط واحد الى التقاعد بسبب الوفاة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاميري رقم / 1 / لسنة / 2017 / بترقية 11 ضابطا من رتبة عقيد إلى عميد، و16 ضابطاً من رتبة مقدم إلى عقيد، و19 ضابطا من رتبة رائد إلى مقدم ، وشمل المرسوم ترقية 3 ضباط ومن ثم إحالتهم الى التقاعد.

وبناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة أصدرت وزارة الداخلية /4/ قرارات وزارية قاضية بترقية 3798 من ضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين من منتسبي وزارة الداخلية، وإحالة 172 الى التقاعد من الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي الوزارة .

وشمل القرار الوزاري الأول رقم /768/ لسنة /2016م / ترقية 694 من ضباط وزارة الداخلية ، في حين شمل القرار الثاني رقم / 769/ لسنة / 2016م / ترقية 328 من ضباط الصف، بينما شمل القرار الثالث رقم / 770 / لسنة / 2016م / ترقية 2731 من ضباط الصف والأفراد، واشتمل القرار الرابع رقم / 771/ لسنة / 2016م / على ترقية 45 من المدنيين من منتسبي وزارة الداخلية .

كما أصدرت القيادة العامة لشرطة ابوظبي /3/ قرارات إدارية بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، تقضي بترقية 210 من ضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، وإحالة ضابط واحد الى التقاعد.

وشمل القرار الاداري الاول رقم /14/ لسنة /2017م/ ترقية 88 ضابطاً من ضباط القيادة العامة لشرطة ابوظبي، في حين شمل القرار الاداري الثاني رقم /15/ لسنة / 2017م / ترقية 72 من ضباط الصف والافراد، والقرار الاداري الثالث رقم / 16 / لسنة / 2017م / ترقية 50 من المدنيين من منتسبي القيادة العامة لشرطة ابوظبي.

وتقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكافة منتسبي وزارة الداخلية بالشكر والامتنان الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على متابعتهم الحثيثة ورعايتهم الدائمة، معاهدين قيادة الدولة على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن.

كما تقدم سموه والعاملون بالشكر والتقدير إلى المنتسبين الذين احيلوا الى التقاعد، لإسهاماتهم ودورهم الرائد في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني وخدمة المجتمع، خلال سنوات حافلة بالعطاء والانجاز من العمل المثمر الذي لا ينتهي بالتقاعد وإنما يعد بداية لمرحلة جديدة في خدمة الوطن.