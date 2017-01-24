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سياسة واقتصاد

أرامكو السعودية تطلب عروض البنوك لأكبر بيع أسهم في العالم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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أرامكو السعودية تطلب عروض البنوك لأكبر بيع أسهم في العالم

(رويترز) - أبلغت مصادر مطلعة رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة النفط والغاز أرامكو السعودية دعت البنوك للمنافسة على الدور الاستشاري في الطرح العام الأولي لأسهم الشركة المتوقع أن يكون الأضخم في العالم.

 

وقال أحد المصادر لرويترز إن مورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي من بين البنوك التي تلقت طلبات لتقديم مقترحات وأضاف مصدر ثان أن الدعوة تتعلق بتقييم نشاط أرامكو والمساعدة في إجراءات بيع الأسهم.

 

وإدراج أرامكو دعامة مركزية لخطة حكومية طموح تستهدف جذب الاستثمارات وتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

 

كان أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو قال في أكتوبر تشرين الأول إن من المستهدف طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من الشركة في 2018 لكن الحجم الدقيق للطرح سيحدده المجلس الأعلى السعودي.

 

وقال المصدر الأول لرويترز إن من المتوقع اختيار البنوك قبل نهاية 2017.

 

وأحجم مورجان ستانلي عن التعليق وكذلك اتش.اس.بي.سي. ولم يتسن على الفور الاتصال بأرامكو للحصول على تعقيب.

 

كان ناصر قال في أكتوبر تشرين الأول أيضا إن أرامكو لم تقرر بعد مكان الإدراج وإنها تدرس عدة أسواق من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج واليابان.

 

وفي ابريل نيسان من العام الماضي قالت بلومبرج إن أرامكو اختارت جيه.بي مورجان تشيس اند كو ومايكل كلاين كمستشارين للطرح العام الأولي.

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