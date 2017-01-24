"مالية الشارقة" و"الهوية" توقعان اتفاقية تتيح استخدام بطاقة الهوية لتحصيل الرسوم الحكومية

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة وهيئة الإمارات للهوية اتفاقية شراكة استراتيجية بشأن الربط الإلكتروني بين دوائر حكومة الشارقة والهيئة لاستخدام بطاقة الهوية في إنجاز ودفع رسوم المعاملات المختلفة من خلال منافذ الجهات الحكومية في الإمارة.

ووفقا للاتفاقية فقد تم اضافة عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة للاستفادة من بوابة التصديق الرقمي التابعة لهيئة الإمارات للهوية من خلال تمكين المؤسسات والأفراد من الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونياً.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقية سعادة وليد الصايغ مدير عام الدائرة وسعادة الدكتور سعيد عبدالله الغفلي مدير عام الهيئة وذلك في مقر الدائرة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية سيتم دمج كافة الخدمات والإجراءات المالية التابعة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة مع بطاقة الهوية والاستفادة من خدمات بوابة التصديق الرقمي التابعة لهيئة الإمارات للهوية بما يسهم في تطبيق الأنظمة المالية ذات الجودة العالية مع ضمان أقصى درجات الأمان وتوفير الخدمات الحكومية لجمهور المتعاملين بإجراءات بسيطة وآمنة وبشكل يساهم في تحقيق السعادة لهم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل في نظام الإيصال الذكي /تحصيل/ للأفراد عن طريق بطاقة الهوية والتوثيق الموحد لمستخدمي "تحصيل" بواسطة بطاقة الهوية واستخدام البنية التحتية لهيئة الإمارات للهوية للتحقق من البصمة لزيادة درجات الأمان لبعض الخدمات والإجراءات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تعبئة حساب "تحصيل" دون تحمل أي تكاليف مالية إضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتحصيل جميع المعاملات والرسوم المحلية بإمارة الشارقة وتطوير أنظمة الدفع بالإمارة كخصوصية لنظام الإيصال الذكي.

وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، مدير عام هيئة الإمارات للهوية أنّ توقيع الاتفاقية يأتي في إطار المبادرات التي تنفّذها الهيئة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف خطتها الاستراتيجية الجديدة 2017-2021 والذي يركّز على تفعيل وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهويّة كمرجع رئيسي في مختلف القطاعات بالدولة بما يدعم إسعاد المتعاملين والتحوّل الذكيّ للجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إن التعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة سيتيح للدائرة ولبقية المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة تمكين متعامليها من الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونياً وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير إضافة إلى تحسين كفاءة العمل وتعزيز أمن ودقة البيانات كونها تستقى من مصدر واحد وموثوق وهو بطاقة الهوية.

ومن أهم فوائد ومزايا تطبيق الربط الإلكتروني بين دوائر حكومة الشارقة وهيئة الإمارات للهوية : توفير وسائل دفع إلكترونية للأفراد دون تحميلهم أعباءً مالية إضافية أو زيادة في أعداد البطاقات التي يمتلكونها ومن خلال إجراءات سهلة وبسيطة إضافة إلى التوسع في تطبيق نظام الإيصال الذكي /تحصيل/ في جميع الجهات والوحدات المحلية في الإمارة وتحسين الإنتاجية والأداء وسرعة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وتتيح الاتفاقية استخدام البنية التحتية للتصديق الرقمي وبوابة التصديق الرقمي التابعة لهيئة الإمارات للهوية دون تحمل أي تكاليف مالية وتوفير القارئ الآلي لبطاقة الهوية لجميع الدوائر والجهات الحكومية من قبل هيئة الإمارات للهوية بالإضافة إلى استخدام نفس القارئ مع بطاقات "تحصيل".

وتسهم الاتفاقية في بناء بوابة دفع موحدة للأفراد لجميع الجهات الحكومية وذلك عن طريق استخدام رقم الهوية كمفتاح موحد لدفع معاملات الأفراد لدى جميع الجهات الحكومية حيث يمكن للمتعاملين الدخول إلى البوابة ومعرفة جميع الالتزامات المطلوبة ودفع الرسوم المتعلّقة بها في خطوات سهلة وبسيطة.

ومن بين الخدمات التي توفرها الشراكة بين دائرة المالية المركزية وهيئة الإمارات للهوية إمكانية استخدام رقم الهوية كمفتاح لحساب الإيصال الذكي /تحصيل/ للأفراد وإعادة تعبئة حساب "تحصيل" بواسطة بطاقة الهوية وبالتنسيق مع مصرف الشارقة الإسلامي ودفع رسوم المعاملات الحكومية بواسطة بطاقة الهوية والرقم السري للبطاقة والتوثيق الموحد لمستخدمي نظام "تحصيل".

وتتطلع دائرة المالية المركزية من خلال تطبيق هذه الاتفاقية إلى تطوير آليات الدفع في نظام الإيصال الذكي /تحصيل/ وهو نظام الدفع الإلكتروني لحكومة الشارقة والذي بدأت دائرة المالية استخدامه في تحصيل الرسوم الحكومية بالإمارة منذ العام 2008 ويشمل عدداً من وسائل الدفع المتميزة منها بطاقة تحصيل والشيكات وبطاقات الائتمان بالإضافة إلى مفتاح بطاقة الهوية للتوسع في تلبية متطلبات جميع الجهات الحكومية وإسعاد المتعاملين.