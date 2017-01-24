سيف بن زايد يمنح ضاحي خلفان ميدالية التعاون الأمني من الدرجة الأولى

منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ميدالية التعاون الأمني من الطبقة الأولى، اعترافا بجهود معاليه وإسهامه المتميز في العمل الأمني.
من جانبه أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية له، وقال: إن منحي وسام التعاون الأمني من الدرجة الأولى هو بمثابة تكليف يدفعني لبذل المزيد، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
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