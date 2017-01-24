Arabian business
سياسة واقتصاد

سيف بن زايد يمنح ضاحي خلفان ميدالية التعاون الأمني من الدرجة الأولى

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
سيف بن زايد يمنح ضاحي خلفان ميدالية التعاون الأمني من الدرجة الأولى

منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ميدالية التعاون الأمني من الطبقة الأولى، اعترافا بجهود معاليه وإسهامه المتميز في العمل الأمني.

من جانبه أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية له، وقال: إن منحي وسام التعاون الأمني من الدرجة الأولى هو بمثابة تكليف يدفعني لبذل المزيد، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الإمارات: سيف بن زايد يعدّل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب

سيف بن زايد : لدينا مليون و150 ألف ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يعرض تجربته الوظيفية والأمنية لموظفي إقامة دبي

ضاحي خلفان يطلق برنامج "سراج" للوقاية من المخدرات مطالباً بإعدام المروّجين والتجار

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

أول دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرياض تحذر محتجزي جوازات الوافدين بعقوبة ألفي ريال

السعودية ترفع الدعم عن مجموعة كبيرة من المنتجات وزيادة الرسوم الجمركية لـ193 منتجاً

إعلان مزور لمقهى كوستا بعد فشل انتحاري في بيروت :" حتى الإرهابيين يتلذذون بقهوتنا لدرجة نسيان موعد التفجير"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

قطاع الرعاية الصحية سجل أفضل نمو توظيف في الإمارات

الشارقة لإدارة الأصول تطلق مشروع "سند" باستخدام تطبيقات "SAP" وبالتعاون مع "فوجيتسو"﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »