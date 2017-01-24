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سياسة واقتصاد

مجلس الشورى يسحب مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالسعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
مجلس الشورى يسحب مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالسعودية

سحب مجلس الشورى السعودي (البرلمان) في جلسته اليوم الثلاثاء المقترح المقدم من اللجنة المالية لدراسة فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، صوت 86 عضواً لسحب تقرير اللجنة وإعادة دراسته بينما صوت 32 عضواً لاستمرار مناقشته.

 

وقرر "المجلس" إعادته بالاحتكام لنتيجة التصويت التي جاءت بالأغلبية لصالح سحبه وإعادته للجنة المالية.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت وزارة المالية قد أكدت مؤخراً أنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.

 

وكانت وزارة المالية السعودية أكدت يوم الأحد الماضي أنه لا توجد نية لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج، رداً على خبر نقلته صحيفة سعودي جازيت يوم الخميس الماضي قالت فيه إن مجلس الشورى سيبحث مقترحاً بفرض رسوم 6 بالمئة على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة.

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