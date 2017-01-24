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سياسة واقتصاد

الرياض تحذر محتجزي جوازات الوافدين بعقوبة ألفي ريال

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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الرياض تحذر محتجزي جوازات الوافدين بعقوبة ألفي ريال

أمهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أخيراً أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر الوافدين شهراً واحداً بعد رصد المخالفة لتصحيح الوضع وإلا سيترتب عليهم مضاعفة المخالفة.

 

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية أن ذلك جاء بعد حوالي 6 أشهر من توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهات الخاضعة للائحة التنفيذية لنظام العمل بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه.

 

وأوضحت الصحيفة اليومية أن هذه التوجيهات التي اتخذتها الوزارة أخيراً تأتي إشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري في 1437، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد في 1421هـ، ومنها احتفاظ العامل بجواز سفره.

 

وقالت المصادر إن الوزارة بعثت قبل أيام خطابا إلى مجلس الغرف السعودية تشير فيه إلى القرار الوزاري بتاريخ 28 ذي الحجة 1438، والمتضمن اعتماد مخالفات نظام العمل والعقوبات المقابلة لها، إذ نص النظام في فقرته الثالثة (اعتبار احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل دون موافقته مخالفة يعاقب عليها بغرامة مقدارها ألفي ريال)، تتعدد بتعدد العمال المحتجزة جوازاتهم.

 

وأضافت أن هذا القرار يلزم المخالفين بإزالة المخالفة خلال شهر، وفي حالة عدم إزالتها خلال تلك المدة يعد ذلك تكرارا للمخالفة يوجب مضاعفة العقوبة، مشددة على الالتزام التام بما قضت به القرارات واللوائح بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم بدون موافقتهم.

 

كما وجه مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال كافة بالالتزام بما قضت به القرارات واللوائح بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم بدون موافقتهم الخطية وفق النموذج الاسترشادي، وذلك تلافياً لمخالفة الأنظمة وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.

 

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أكد في وقت سابق أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، موضحاً أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال في حال احتفظ صاحب العمل بالجواز.

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