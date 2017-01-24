Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية ترفع الدعم عن مجموعة كبيرة من المنتجات وزيادة الرسوم الجمركية لـ193 منتجاً

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية ترفع الدعم عن مجموعة كبيرة من المنتجات وزيادة الرسوم الجمركية لـ193 منتجاً

ذكر تقرير صادر عن "برايس واتر هاوس كوبرفيلد" أن الحكومة السعودية رفعت معدلات الرسوم الجمركية على 193 منتجاً بنسب تتراوح ما بين 6 و25 بالمئة.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي أمس الإثنين، قالت "برايس واتر هاوس" إن رفع تلك الرسوم تم من خلال رفع الدعم عن مجموعة واسعة من المنتجات، وذلك كجزء من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية والوصول إلى التوازن المالي بحلول العام 2020.

 

وأضافت أن المنتجات التي تأثرت بزيادة الرسوم الجمركية هي الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأسمدة والكيماويات والأجهزة الكهربائية والكابلات ومواد البناء وبعض المنتجات الاستهلاكية.

 

وأشارت بحسب مصادرها لها في مصلحة الجمارك السعودية إلى أنه يجري بالفعل فرض الرسوم الجديدة، ويطلب من المستوردين دفع تلك الزيادة للسماح لبضائعهم بالدخول للسعودية.

 

نسب الرسوم قبل الزيادة وبعدها بحسب "برايس واترهاوس" هي كالتالي:

 

المواد الغذائية والمشروبات مثل الدواجن واللحوم والألبان والمعجنات والعصائر والمعلبات قبل الزيادة 5 بالمئة، أصبحت بعد الزيادة بين 6 و25 بالمئة.

 

الأسمدة مثل كبريتات الأمونيوم والأسمدة والفوسفات، قبل الزيادة 5 بالمئة، وأصبحت 12 بالمئة.

 

المواد الكيميائية كالأصباغ الجاهزة والبويا السائلة والورنيش وأدوات التلوين الأخرى، قبل الزيادة 5 بالمئة، وأصبحت بعد الزيادة 20 بالمئة.

 

المنتجات الاستهلاكية كالأنسجة والصابون والمنظفات وأدوات الرعاية الصحية، قبل الزيادة 5 بالمئة، وأصبحت بعد الزيادة بين 10 و20 بالمئة.

 

مواد البناء مثل المنازل الجاهزة والجبس والدهانات والأنابيب البلاستيكية والملحقات الكهربائية والكابلات الكهربائية والقواعد الكهربائية والألواح وبعض المواد الأخرى، قبل الزيادة 5 بالمئة، وأصبحت بعد بين 12 و15 بالمئة.

 

ويوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- عن الميزانية العامة للدولة للعام 2017 حيث تضمنت زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي وشملت رفعاً تدريجياً لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط التي تأثرت فيها المملكة جراء هبوط أسعار النفط. كما تعتزم رفع الدعم الحكومي عن المواطنين.

 

وكانت مصلحة الجمارك السعودية أكدت قبل أيام أنه تقرر تحميل المستوردين لمنتجات الألبان (طويل الأجل المستورد) الرسوم الجمركية كاملة بعد أن كانت الدولة تتحمل في السنوات الماضية جزءاً كبيراً منها لتصبح الرسوم الجديدة 25 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة سابقاً.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

مع اقتراب رفع الدعم الحكومي.. السعودية ترفع الرسم الجمركي للألبان المستوردة إلى 25%

السعودية: رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلية قبل موعدها.. مع رفع الدعم عن الوقود

ما هي أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت في السعودية خلال ٢٠١٦؟

السعودية تعين إتش.إس.بي.سي مستشاراً لخصخصة تشييد المباني الدراسية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

أشد تحذير من كيان إسرائيل لمغادرة سيناء بزعم تهديد بهجوم وشيك

ترامب يوقع قرارا لمنع دخول اللاجئين السوريين والسودانيين والعراقيين إلى الولايات المتحدة

إطلاق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" بدبي

الشورى السعودي يهاجم الخدمة المدنية: 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة والبطالة 11.5%

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ظاهرة غير مألوفة...أسماك القرش تتجمع قبالة ساحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط

"مالية الشارقة" و"الهوية" توقعان اتفاقية تتيح استخدام بطاقة الهوية لتحصيل الرسوم الحكومية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »