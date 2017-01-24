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سياسة واقتصاد

إعلان مزور لمقهى كوستا بعد فشل انتحاري في بيروت :" حتى الإرهابيين يتلذذون بقهوتنا لدرجة نسيان موعد التفجير"

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
إعلان مزور لمقهى كوستا بعد فشل انتحاري في بيروت :" حتى الإرهابيين يتلذذون بقهوتنا لدرجة نسيان موعد التفجير"

بعد أن صدمت بيروت يوم السبت الماضي بإحباط محاولة هجوم انتحاري على مقهى كوستا في شارع الحمراء، والقبض على الإنتحاري عمر العاصي، الذي كان ينوي تفجير نفسه في مقهى «كوستا»، ومع تواصل حملات السخرية والنكات على «كوستا». فقد إعتبر بيروتييون أن هذه الحادثة قد ساهمت كثيراً في  زيادة عالية في مبيعات المقهى البيروتي الشهير، مقابل المقاهي المجاورة التي بدت خالية. واتهم كثيرون أنه من خلال صورة مركبة ان «كوستا» يحاول إستغلال هذه الحادثة المأساوية للترويج لنفسه.

إذ ظهر أخيراً، إعلان طرقي مركب يبدو من صانعه أنه بدائي، ويحمل نكتة سمجة يتضمن عبارة «حتى الإنتحاريين يتلذذون بقهوتنا لدرجة نسيان موعد التفجير... شكراً.. تلّذذ حتى آخر قطرة. شعارنا فنجان قهوة بعشرة آلاف ليرة ينسيك حالك» بحسب صحيفة الاخبار. بعضهم تداول بكثرة هذا الإعلان المركب والمسيء شكلاً ومضموناً الى المقهى وايضاً المسطّح لخطورة ما حدث، وصدّق أنّ «كوستا» يمكنه أن يطلق في الطرقات إعلاناً مماثلاً وبهذه الفظاظة!

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