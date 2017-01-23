وزارة الخدمة المدنية تسعى لأتمتة أنظمتها تماشياً مع رؤية السعودية 2030

أكد نائب وزير الخدمة المدنية السعودي عبدالله الملفي سعي الوزارة الحثيث في تطوير أنظمتها وبرامجها بما يتوافق مع أهداف ورؤى برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، من خلال منظومة عمل تهدف إلى تطوير قدرات الموظف الحكومي بشكل عام.

وجاءت تصريحات "الملفي" خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، ورشة العمل التعريفية الأولى الخاصة بنظام إدارة الأداء، والتي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية ووكالة تطوير الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم بالوزارة.

وتأتي هذه الورشة بعد إطلاق وزارة الخدمة المدنية نظام إدارة الأداء على نظام الموارد الحكومي، كأولى الأجهزة الحكومية التي تبدأ العمل به، والذي تم تطويره تحت مظلة مشروع أتمتة خدمات الموارد البشرية، والذي يهدف لأتمتة جميع أنشطة ومهام إدارتي تطوير الموارد البشرية والتواصل الداخلي، لتكون منظومة واحدة تعمل متوافقة مع نظام " موارد" الحكومي الوطني الموحد.

وسلطت الورشة الضوء على باكورة ما تم أتمتته من نشاطات تشمل على إطار الجدارات، والوصف والمسار الوظيفي، وإدارة دورة الأداء، من خلال حديث فريق العمل على مشروع أتمتة خدمات إدارة دورة الأداء وفق مفهومها الجديد، إلى جانب مناقشة خطة التقييم السنوي ووثيقة الأداء، وطرق وضع الأهداف ومتابعة إنجازها، بالإضافة إلى خطط التطوير الفردية وغيرها من الخصائص بنظام إدارة الأداء.