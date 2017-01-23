مجلس الشورى السعودي يناقش منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية تعيين الوظائف

ناقش أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية فيما حمل أعضاء بالمجلس وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تردي الأداء الحكومي في عملية التوظيف.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان إن لجنة الإدارة والموارد البشرية طالبت بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.

وأضاف "الصمعان" أن اللجنة طالبت كذلك وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم.

وتساءل أعضاء المجلس عقب ذلك عما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، مطالبين بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة، محملين وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تدني الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء.

ويظهر أحدث تقرير لوزارة الخدمة المدنية أن نسبة الوظائف المشغولة بغير السعوديين في الجهات الحكومية تبلغ 5.5 بالمئة من إجمالي الوظائف، إذ يبلغ عدد الموظفين الأجانب نحو 71 ألف من العدد الكلي للموظفين البالغ 1.299 مليون، يشكل الرجال منهم 35.994 موظفاً، والنساء 35.003 موظفات.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن 43 بالمئة من إجمالي السعوديين العاملين في الدولة يشغلون وظائف تعليمية، و36 بالمئة منهم يعملون في الوظائف العامة. وفي المقابل، فإن 70 بالمئة إجمالي الأجانب العاملين في الدولة يشغلون وظائف صحية، و5 بالمئة يشغلون بعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.

وتبلغ نسبة البطالة في السعودية نحو 12.1 بالمئة في حين يعيش في المملكة ملايين الوافدين الأجانب معظمهم يعملون في القطاع الخاص.