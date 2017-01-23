Arabian business
سياسة واقتصاد

مجلس الشورى السعودي يناقش منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية تعيين الوظائف

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مجلس الشورى السعودي يناقش منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية تعيين الوظائف

ناقش أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية فيما حمل أعضاء بالمجلس وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تردي الأداء الحكومي في عملية التوظيف.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان إن لجنة الإدارة والموارد البشرية طالبت بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.

 

وأضاف "الصمعان" أن اللجنة طالبت كذلك وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم.

 

وتساءل أعضاء المجلس عقب ذلك عما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، مطالبين بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة، محملين وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تدني الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء.

 

ويظهر أحدث تقرير لوزارة الخدمة المدنية أن نسبة الوظائف المشغولة بغير السعوديين في الجهات الحكومية تبلغ 5.5 بالمئة من إجمالي الوظائف، إذ يبلغ عدد الموظفين الأجانب نحو 71 ألف من العدد الكلي للموظفين البالغ 1.299 مليون، يشكل الرجال منهم 35.994 موظفاً، والنساء 35.003 موظفات.

 

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن 43 بالمئة من إجمالي السعوديين العاملين في الدولة يشغلون وظائف تعليمية، و36 بالمئة منهم يعملون في الوظائف العامة. وفي المقابل، فإن 70 بالمئة إجمالي الأجانب العاملين في الدولة يشغلون وظائف صحية، و5 بالمئة يشغلون بعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.

 

وتبلغ نسبة البطالة في السعودية نحو 12.1 بالمئة في حين يعيش في المملكة ملايين الوافدين الأجانب معظمهم يعملون في القطاع الخاص.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

مجلس الشورى السعودي سيبحث مقترحاً بفرض رسوم على تحويلات الوافدين

ما هي أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت في السعودية خلال ٢٠١٦؟

شركات تأمين المركبات تبرر لمجلس الشورى رفع الأسعار: الحوادث في السعودية مهولة

مجلس الشورى يناقش فرض ضريبة 6% على تحويلات الأجانب في السعودية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

أشد تحذير من كيان إسرائيل لمغادرة سيناء بزعم تهديد بهجوم وشيك

ترامب يوقع قرارا لمنع دخول اللاجئين السوريين والسودانيين والعراقيين إلى الولايات المتحدة

إطلاق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" بدبي

الشورى السعودي يهاجم الخدمة المدنية: 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة والبطالة 11.5%

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ظاهرة غير مألوفة...أسماك القرش تتجمع قبالة ساحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط

"مالية الشارقة" و"الهوية" توقعان اتفاقية تتيح استخدام بطاقة الهوية لتحصيل الرسوم الحكومية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »