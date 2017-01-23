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سياسة واقتصاد

روسيا تطالب النظام السوري بالالتزام بالهدنة

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
روسيا تطالب النظام السوري بالالتزام بالهدنة

عبر المركز الروسي للمصالحة عن قلقه من تكرار انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار الساري منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بموجب اتفاق رعته روسيا وتركيا.

 

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن “مركز المصالحة الروسي”، الذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية غربي سوريا مقرًا له، حذر قيادة الجيش السوري بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.  وأضافت القناة نقلًا عن المركز، أن طرفي النزاع في سوريا ملتزمان بالهدنة، إلا أن قيادة المركز قلقة من خروقات تحصل من وقت لآخر، ومصدرها قوات النظام السوري.  ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، اعتبارا من 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية وبضمان الدولتين.

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