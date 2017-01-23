مركز تقديم طلبات التأشيرة الروسية يفتح أبوابه في دبي

في مبادرة ترمي إلى تعزيز خدمات تقديم طلبات التأشيرة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا، افتتحت شركة "في إف إس جلوبال" بدبي، وبالشراكة مع القنصلية العامة لروسيا الاتحادية، أول مركز لتقديم طلبات التأشيرة الروسية في منطقة الشرق الأوسط. وانطلقت الخدمات في هذا المركز من الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2017.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أصبح بإمكان سكان الإمارات العربية المتحدة زيارة مركز "في إف إس جلوبال" الجديد لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة إلى روسيا ضمن بيئةٍ مريحة حيث تتم إدارة الخدمات بمهنيةٍ عالية. يقع المركز وسط وافي مول، الطابق 2، فالكون المرحلة الثانية، أمّ هرير 2، دبي.

وكانت شركة "في إف إس جلوبال" أبرمت شراكة مع حكومة روسيا الاتحادية منذ العام 2009، وهي توفر خدمات لهم في 15 بلداً حيث يتوزع 34 مركزاً لخدمات تقديم طلبات التأشيرة في أنحاء العالم. خلال العام الماضي وحده، أنشأت الشركة مراكز لتقديم طلبات التأشيرة في 10 بلدان أخرى لهذا العميل الحكومي. وفي دبي، توفر شركة "في إف إس جلوبال" خدماتها لـ23 عميلاً حكومياً بما أنّها متواجدة في البلد منذ العام 2004.

وقال غوشا بواشيدزة، القنصل العام لروسيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية "بما أنّ عدد طلبات التأشيرة إلى روسيا من سكان الإمارات آخذٌ في النموّ سنوياً، تهدف حكومة روسيا الاتحادية إلى توفير خدمات أسرع وأكثر ملائمة للمسافرين إلى روسيا. وكلنا على ثقة تامة بأنّ شركة (في إف إس جلوبال) وطاقمها المحترف سوف يبذلون قصارى جهودهم لتسريع إجراءات تقديم طلبات التأشيرة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات عالمية المستوى للمتقدمين بالطلبات من دبي. نحن نتطلع قدماً لمواصلة نموّ قطاع السفر والأعمال في بلدنا، ونحن متأكدّون من أنّ هذا المركز الجديد سيلبّي في نهاية المطاف الطلبات المتزايدة على التأشيرة من المتقدمين بالطلبات".

وأضاف فيناي مالوترا، مدير العمليات - الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لدى في إف إس جلوبال "إنّ الشراكة الطويلة التي عقدناها مع عميلنا الحكومي المرموق، روسيا الاتحادية، على مدى السنوات السبع الأخيرة، هو خير دليل على الثقة التي منحتنا إيّاها روسيا طيلة مدة هذه العلاقة الناجحة. ونحن نفتخر بتوسيع نطاق شبكتنا لمصلحتها في دبي، كما سنبقى ملتزمين بتوفير خدمات شاملة لمعالجة طلبات التأشيرة للمتقدمين بالطلبات".

تشمل المزايا الرئيسية للمركز ما يلي:

موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه

طاقم عمل محترف يتكلّم اللغة المحلية للإجابة على الاستفسارات وتولّي الطلبات

مركز مجهز بالكامل بما يضمن راحة المتقدّمين بالطلب

تتم الموافقة على تقديم الطلبات من خلال المواعيد والحضور شخصياً

تتوفر خدمات خاصة لملء الاستمارات

طابور انتظار آلي يضمن توافد المتقدّمين بشكل سلس

موقع إلكتروني مخصص لتسهيل الوصول إلى معلومات مثل فئات التأشيرة، والمتطلبات، وقائمة التفقد والرسوم الواجبة

معالجة آمنة تماماً لجوازات السفر، والوثائق والمعلومات الشخصية

توصيل جوازات السفر إلى بيوت المواطنين

مركز تقديم طلبات التأشيرة الروسية