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سياسة واقتصاد

ترامب يوقع أمرا بانسحاب الولايات من اتفاق التجارة عبر الهادي

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
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ترامب يوقع أمرا بانسحاب الولايات من اتفاق التجارة عبر الهادي

(رويترز) - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.

 

ووقع ترامب أيضا أمرا بتجميد التوظيف بالهيئات الاتحادية وآخر يحظر على المنظمات الأمريكية غير الحكومية تلقي التمويل الاتحادي نظير إتاحة الإجهاض في الخارج.

 

ووصف ترامب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر الهادي بأنه "شيء عظيم للعامل الأمريكي".

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