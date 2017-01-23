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سياسة واقتصاد

شركة بريطانية تبني مطارا في محافظة كربلاء العراق بكلفة 500 مليون دولار

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
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شركة بريطانية تبني مطارا في محافظة كربلاء العراق بكلفة 500 مليون دولار
احتفالية وضع حجر الأساس لبناء مطار كربلاء

باشرت شركة "كوبرجيس" البريطانية إنشاء مطار كربلاء الدولي بكلفة 500 مليون دولار الى الجنوب من مدينة كربلاء في المحافظة التي تشهد حركة سياحية دينية واسعة.

 

وجرت احتفالية وضع حجر الاساس لبناء المطار صباح الاثنين، بحضور رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الاعرجي ومدير شركة "كوبرجيس" البريطانية انتوني مايرز.كما حضر الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في المدينة الحفل.

 

ووفق موقع فرانس 24، قال المهندس أحمد طوبال من شركة السبطين المتعاقدة مع الشركة البريطانية، لفرانس برس إن "المرحلة الاولى تشمل المدرج ومبنى للاستراحة ومرآبا للسيارات وسيارات اجرة تابعة للمطار ومقر صيانة وخدمات عامة.

 

وتبلغ قيمة العقد 500 مليون دولار، فيما تبلغ مساحة المطار وهو الاول في المحافظة، 18 الف دونم، ويقع على بعد 35 كيلومترا الى الجنوب من مدينة كربلاء.

 

 

بدوره أكد مدير الشركة البريطانية أن "الفترة المقررة للانتهاء من المرحلة الاولى والتي تشهد هبوط اول طائرة هي 18 شهرا".

 

 

بدوره، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ان هذا المطار "سيساهم في انعاش الحركة السياحية في مدن الفرات الاوسط" التي تضم خمس محافظات بينها النجف وكربلاء.

 

 

من جانبه، قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي إن "كربلاء تستقبل أعدادا مليونية من الزائرين ووجود المطار ضرورة ملحة لخدمتهم". وأضاف "انشاء المطار ليس فقط لخدمة كربلاء والمحافظات المجاورة، وانما لجميع المسلمين، في انحاء العالم الذين يتوافدون لكربلاء".

 

 

واستقبلت كربلاء في ذكرى اربعينية الامام الحسين الاخيرة، حوالى مليونين ونصف المليون زائر بينهم اعداد كبيرة من العرب والاجانب، وفقا للمحافظ.

 

 

وتعد مدينة كربلاء، حيث مرقد الإمامين الحسين وأخيه العباس، احدى أبرز المدن الشيعية المقدسة في العراق وتشهد توافد ملايين الزوار على مدار السنة.

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