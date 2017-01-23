ترامب والسيسي يناقشان الحرب على الإرهاب في اتصال هاتفي

القاهرة 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين إنه بحث محاربة الإرهاب والتطرف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي وإن ترامب أشاد بجهود مصر في هذا المجال.

وقال علاء يوسف المتحدث باسم السيسي في بيان "أبدي الرئيس الأمريكي تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الإرهاب" وأكد التزام الإدارة الأمريكية بدعم مصر.

وقال البيان "وأعرب الرئيس الأمريكي خلال الاتصال كذلك عن تطلعه لزيارة السيد الرئيس المرتقبة لواشنطن والجاري الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية".