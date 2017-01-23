دبي تنفي وجود رسالة للشيخ محمد بن راشد حول سلوك شخصي لبعض المسؤولين

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رسالة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتعلق بسلوك شخصي لبعض المسؤولين في حكومة دبي.

وقال المكتب في بيان بثه على حسابه الرئيسي في موقع تويتر "يجدد المكتب الإعلامي لحكومة دبي مناشدته لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نقل أي أخبار وتصريحات غير رسمية".

وشدد على أن حجم الأخبار المزورة وسرعة انتشارها تفرض على الجميع ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات والحسابات الرسمية فقط وتحري الدقة وعدم نشر الشائعات.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي التزامه بنشر كافة المعلومات الرسمية والتصريحات الخاصة بالعائلة الحاكمة في دبي وحكومة دبي مباشرة عبر مختلف حساباته.