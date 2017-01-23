صدارة للكيميائيات السعودية تقول إن شبكتها الإلكترونية تعطلت

الخبر (السعودية) 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة صدارة للكيميائيات السعودية إن شبكتها تعطلت صباح اليوم الاثنين وإنها تعمل على حل المشكلة.

جاء الإعلان الذي نشرته الشركة على حسابها الرسمي على تويتر بعدما قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة إن عدة مواقع إلكترونية بالسعودية استهدفت في هجمات.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حذرت اليوم من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية "Ransomware" ، التي تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة، وأوصت جميع الجهات برفع مستوى الحيطة الحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة بحسب ما نقله موقع التلفزيون السعودي ولم تحدد الهيئة في تحذيرها المواقع التي اصيبت واكتفت بالقول إن تحذيرها يأتي عقب تعرض عدد من الجهات الحكومية والوزارات لهجمات أدت لعطل في أنظمتها الداخلية، وأوصت ببعض الحلول المقترحة التي قد تساعد في تفادي الاصابة وتقليل الاضرار.