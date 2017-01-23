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سياسة واقتصاد

ترامب سيتحدث هاتفيا مع الرئيس المصري السيسي اليوم

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
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ترامب سيتحدث هاتفيا مع الرئيس المصري السيسي اليوم

واشنطن 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البيت الأبيض إن من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين.

وسبق أن بحث الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمس في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  ملفات أساسية في الشرق الأوسط  حسب ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرجلين أجريا مكالمة هاتفية "واتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر إزاء مجموعة من المسائل الإقليمية، 

وكان ترامب قد وصف الاتصال الهاتفي بأنه كان "رائعا للغاية"، وذلك خلال  إجابته على أسئلة الصحفيين بعد أن أدى كبار مستشاريه اليمين في البيت الأبيض.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، الأحد، إن دونالد ترامب دعاه للاجتماع معه في واشنطن في فبراير/شباط.

وقال البيان، إنه سيتم تحديد موعد الاجتماع في الأيام المقبلة.

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