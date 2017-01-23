صندوق أبوظبي للتنمية يودع 1.470 مليار درهم في البنك المركزي السوداني

وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع بنك السودان المركزي اتفاقية يتم بموجبها إيداع 1.470 مليار درهم / 400 مليون دولار / في بنك السودان المركزي للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادي في السودان.

وقع الاتفاقية بمقر الصندوق سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعن الجانب السوداني سعادة حازم عبد القادر بابكر محافظ بنك السودان المركزي .

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال السويدي إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب السوداني وسيتم بموجبها إيداع " 1.470 " مليار درهم في بنك السودان المركزي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرصا منهما على تعزيز الروابط التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان.

وأضاف سعادته إن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجا يحتذى للعلاقات الأخوية بين الدول العربية .. مشيرا إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة السودانية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتجاوز التحديات التي تواجهها .

من جانبه أشاد سعادة حازم عبد القادر بابكر محافظ بنك السودان المركزي بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني .. مؤكدا تقدير السودان حكومة وشعبا للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدته على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية من خلال هذه الوديعة التي جاءت في توقيت هام .. لافتا إلى أنها ستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد ودعم السيولة والاحتياطيات لدى البنك المركزي.

يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976 حيث مول العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري.