وزارة المياه السعودية تعتزم إصدار الفواتير شهرياً وجدولة السابقة معها تدريجياً

قال مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إن الوزارة تعمل حالياً على إصدار الفواتير شهرياً وجدولة الفواتير السابقة مع الإصدارات الجديدة تدريجياً.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن وكيل خدمات المياه في المنطقة الشرقية محمد موكلي إن من أسباب ارتفاع الفاتورة حسابها بالتعرفة الجديدة، في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية، مبيناً أن ثمة تحديات في نظام الفواتير، ويجري العمل على التعامل معها وتجاوزها.

وقال "موكلي" إن نظام الفواتير يتعامل مع أية فاتورة تتجاوز قيمتها الإجمالية 500 ريال، وتخضع للتدقيق بحجزها عن الإصدار، إلى حين التحقق من المعطيات الخاصة بها ثم معالجتها إن وجد خطأ وإرسالها إلى المشترك.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في ديسمبر/كانون الأول 2015 تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي في المملكة التي تعمل على خفض الدعم الحكومي لقطاعات المياه والكهرباء والوقود.