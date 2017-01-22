انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية للسعودية 9.1% في نوفمبر

كشفت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الأحد، انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسبة 9.1 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة العامة للإحصاءات في تقريرها إن قيمة واردات المملكة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغت 39757 مليون ريال مقابل 51139 مليون ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بتراجع نسبته 22.3 بالمئة.

كما تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية للسعودية خلال نفس الفترة بنسبة 9.1 بالمئة لتبلغ 14397 مليون ريال مقابل 15842 مليون ريال خلال نوفمبر/تشرين الثاني من 2015، وانخفضت بالمقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحوالي 592 مليون ريال بنسبة 3.9 بالمئة.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 190 مليار ريال بنسبة 29 بالمئة من قيمة واردات المملكة خلال 2015، في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال 2014 حوالي 217 مليار ريال بنسبة 33.3 بالمئة من قيمة واردات المملكة خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير؛ فإن المملكة تصدر منتجات غير بترولية، مثل اللدائن والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية، ومعدات النقل وأجزائها، والمعادن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمشروبات والتبغ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة، إضافة إلى الورق والمواد المستخدمة في صناعته.

وتعد السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، ووصل إنتاجها في عام 2013، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، إلى 10.2 مليون برميل يوميا، وهو ما كان يدر عليها أكثر من مليار دولار يوميا، وذلك من إيرادات تصدير النفط الخام لدول العالم، كاليابان والصين والهند وغيرها.