"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"الفطيم للتجزئة" توقعان اتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي - وشركة ماجد الفطيم للتجزئة اتفاقية تعاون لدعم أعضاء المؤسسة من الموردين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتوفير منصات لعرض منتجاتهم في متاجر كارفور الهايبرماركت والسوبرماركت التابعة للفطيم والمنتشرة على مستوى إمارة دبي والدولة.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية أعضاء المؤسسة ودعم منشآتهم الوطنية في تجارة التجزئة وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموما.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقية بمقر المؤسسة في قرية الأعمال سعادة عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة وميغيل بوفيدانو المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين من الجهتين.

وقال الجناحي إن المؤسسة تسعى من خلالها شراكتها مع القطاع الخاص إلى تذليل العقبات والتحديات أمام أعضائها ورفع مستوى الإنتاجية والنهوض بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تقدم العديد من الفرص المجزية للأعضاء من خلال توفير قاعدة صلبة لعرض منتجاتهم والترويج لها إذ تتمتع سلسلة متاجر كارفور بشعبية واسعة وإقبال من قبل مختلف الجاليات وشرائح المجتمع فضلا عن انتشارها الكبير على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأضاف الجناحي أن المؤسسة تطمح في البحث عن الفرص المثالية والامتيازات والتسهيلات القيمة لتقديمها للأعضاء عبر توقيع الاتفاقيات والشراكات المجزية ..لافتا إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية يتمكن الأعضاء من عرض المنتجات خاصة المواد الغذائية الطازجة والبقالة والأجهزة المنزلية الخفيفة والمنسوجات والأجهزة الكهربائية فضلا عن تقديم " ماجد الفطيم للتجزئة " لتسهيلات وأولوية للأعضاء في عرض منتجاتهم في متاجر كارفور.

وأشار إلى استمرارية المؤسسة في بحث فرص الموائمة لطبيعة مشاريع أعضائها والتي تخدم سياستها التنموية ..مؤكدا أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يساهم في تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال نحو دخول عالم التجارة فضلا عن أن هذه الشراكات تسهل على أعضائها التنافس مع الشركات الكبرى في السوق المحلي.

من جهته عبر ميغيل بوفيدانو المدير عن فخره بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتيح لشركته أن تكون منصة لشركات محلية تسعى لتحقيق النمو والتطور وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأضاف أن كارفور يسعى لتوفير أفضل المنتجات بأسعار تنافسية ..مشيرا إلى أن هذه الشراكة تدعم جهود الشركة في تنويع قاعدة مورديها ومنتجاتها لعملائها الذين يبحثون عن القيمة والتنوع وبالتالي تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.