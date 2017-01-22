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سياسة واقتصاد

الجيش المصري يدخل مجال صناعة الدواء

أريبيان بزنس
الأحد، 22 يناير 2017
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الجيش المصري يدخل مجال صناعة الدواء
رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل

(رويترز) - نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأحد قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يرخص للجيش بالمشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية.

 

وكثيرا ما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجيش المساعدة في مشروعات البنية التحتية الرئيسية وكذلك توزيع السلع الأساسية المدعومة لضبط الأسعار التي تواصل الارتفاع وسط أزمة حادة في الدولار.

 

ومنذ شهور تواجه مصر عجزا في الدواء ورفعت الحكومة أسعار عدد من الأدوية في يناير كانون الثاني بعد شهور من المفاوضات مع شركات إنتاج الأدوية المتضررة من أزمة الدولار وخفض قيمة العملة المحلية.

 

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء "يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية."

 

وأوضح القرار أن وزير الدولة للإنتاج الحربي هو الذي طلب هذا الترخيص.

 

وتفاوضت شركات الدواء لشهور مع الحكومة من أجل رفع أسعار بعض منتجاتها.

 

ومنذ وقت طويل يثير النشاط الاقتصادي للجيش جدالا في مصر. وقال السيسي في ديسمبر كانون الأول إن النشاط الاقتصادي للجيش لا يزيد على اثنين في المئة من حجم الاقتصاد الوطني وهو ما ينفي أقوال عن أن الجيش يسيطر على ما يصل إلى نصف الاقتصاد.

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