اتهام موظفين بالشركة السعودية للكهرباء في قضية فساد

(رويترز) - اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية مسؤولين تنفيذيين وموظفين بالشركة السعودية للكهرباء "بخيانة الأمانة وتبديد المال العام" وأحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إنها اكتشفت مخالفات في ثمانية عقود أبرمها موظفون بالشركة الحكومية في المنطقة الشرقية بأكثر من 80 مليون ريال سعودي (21.33 مليون دولار) ترتبط معظمها بشراء تراخيص بغير أسعارها الفعلية.

وجاء في بيان الهيئة أن المتورطين بينهم موظفون ومسؤولون تنفيذيون ومسؤول تنفيذي سابق لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في بيان مكتوب إن أنظمتها الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف المخالفات وإنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات في القضية.

كانت المملكة شكلت هيئة نزاهة في عام 2011 في إطار جهودها لتعزيز الثقة في الحكومة في الوقت الذي كانت تشهد فيه المنطقة اضطرابات عارمة انتهت بالإطاحة بعدد من الحكومات.