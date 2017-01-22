وزارة المالية السعودية: التحويلات المالية للخارج لن تخضع لرسوم

القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد إنه لا توجد نية لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
كانت صحيفة سعودي جازيت قالت يوم الخميس إن مجلس الشورى السعودي سيبحث مقترحا بفرض رسوم ستة بالمئة على تحويلات الوافدين في إجراء قد يساعد على تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة.
وأوضحت الوزارة في صفحتها الرسمية على تويتر اليوم أن "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية."
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