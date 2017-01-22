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سياسة واقتصاد

محمد بن زايد يصدر قرار تشكيل اللجنة العليا للأولمبياد الخاص

أريبيان بزنس
الأحد، 22 يناير 2017
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محمد بن زايد يصدر قرار تشكيل اللجنة العليا للأولمبياد الخاص

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتشكيل اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في إمارة أبوظبي برئاسة سعادة محمد عبد الله الجنيبي.

 

ونص القرار على عضوية أصحاب السعادة والسادة الدكتور فهد مطر النيادي، والدكتورة مها تيسير بركات، وسيف سعيد غباش، ومحمد محمد فاضل الهاملي، ومريم عيد خميس المهيري، وماجد عبدالله العصيمي، والدكتور علي بن تميم، وربيع أبو شقرة، والدكتورة كليثم سعيد النعيمي، ومحمد راشد السويدي، وسايمون بيرس، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع، وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وممثل عن جهاز الشؤون التنفيذية، وممثل عن مجلس أبوظبي الرياضي.

 

 

كما نص القرار على أن مقر اللجنة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة إنشاء فروع لها داخل الإمارة وخارجها، وذلك بعد موافقة ديوان ولي العهد - أبوظبي، حسب وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وحدد القرار هدف اللجنة بالتحضير لاستضافة الأولمبياد الخاص من خلال الإشراف على الأنشطة والفعاليات المصاحبة له، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات المشابهة، ولها في سبيل ذلك وضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة للإشراف على فعاليات الأولمبياد الخاص ومتابعة تنفيذها، ودراسة وتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستضافة الأولمبياد الخاص، وعقد الاتفاقيات مع المنظمات المختصة وإبرام العقود مع الجهات الأخرى، واستقطاب الشركات والجهات المعنية لرعاية الأولمبياد الخاص وتعزيز الشراكات معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتمثيل الإمارة لدى كافة الجهات بشأن استضافة الأولمبياد الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة الفعاليات وعقد المؤتمرات الخاصة باستضافة الأولمبياد والترويج لها، واقتراح الموازنة اللازمة لتحقيق أهداف اللجنة ورفعها إلى ديوان ولي العهد - أبوظبي لإقرارها وفقا للنظم المتبعة.

 

 

وبموجب هذا القرار ترفع اللجنة إلى الديوان تقريرا كل ثلاثة أشهر عن إنجازاتها ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمعوقات التي تواجهها، والحلول المقترحة لها.

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