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سياسة واقتصاد

مليارا درهم قيمة الجوائز المقدمة لزوار مهرجان دبي للتسوق منذ العام 1996

أريبيان بزنس
الأحد، 22 يناير 2017
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مليارا درهم قيمة الجوائز المقدمة لزوار مهرجان دبي للتسوق منذ العام 1996

بلغت قيمة الجوائز التي قدمتها دورات مهرجان دبي للتسوق السنوية المتعاقبة منذ انطلاقته الأولى في عام /1996/ حتى دورته الحالية حوالي ملياري درهم استطاعت فيها أن تغير مجرى حياة كثيرين ممن فازوا في أي من دوراته السابقة.

 

وما زالت رحلة الربح الوفير مستمرة خلال دورته الـ/22/ التي يبلغ قيمة الجوائز المقدمة خلالها حوالي /100/ مليون درهم.

 

كما قدم المهرجان خلال دوراته كثيرا من الجوائز اشتملت على سيارات رولز رويس ونيسان ولكزس وإنفينيتي كما منح /100/ كيلوغرام من الذهب لرابح واحد و/10/ سيارات نيسان لفائز واحد فقط في إحدى الدورات السابقة كما قدمت إحدى الشركات جوائز عبارة عن جزيرة صغيرة وطائرة نفاث إلى جانب شقق، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

ولا يزال مهرجان دبي للتسوق ينثر السعادة على وجوه زواره ومتابعيه من خلال ما يقدمه من عروض ترويجية وجوائز قيمة وتجارب تسوق رائعة فيما تقدم مراكز التسوق والمحلات التجارية خصومات تصل إلى /75/ في المائة التي تمكنهم كذلك من دخول السحوبات على جوائز مميزة ومذهلة خلال فترة المهرجان.

 

 

وقال عبد الله الأميري مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات رئيس لجنة السحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ـ الجهة المنظمة للمهرجان ـ في تصريح صحافي له اليوم إن الجوائز التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق وكذلك الشركاء الإستراتيجيون والرعاة الرئيسون ومختلف مراكز التسوق والشركات المشاركة في العروض الترويجية للمتسوقين وزوار المهرجان تعد واحدة من ركائزه الأساسية الثلاث إلى جانب التسوق والترفيه فقد اشتهر المهرجان بما يقدمه من جوائز قيمة سمع بها العالم أجمع وذلك لتميزها وتفردها.

 

 

وأضاف أن مهرجان دبي للتسوق يعد موسما مهما لمختلف القطاعات الإقتصادية لا سيما قطاع التجزئة حيث يسارع خلاله الجميع على المشاركة في عروضه الترويجية ورصد جوائز قيمة لزواره خصوصا أن المبيعات خلال المهرجان تشكل ما نسبته /25/ في المائة من مبيعات المحلات التجارية السنوية بحسب ما يذكره أصحاب المحلات التجارية ومراكز التسوق التي تشهد حركة نشطة طوال أيام كل دورة من دورات المهرجان.

 

 

وأوضح الأميري أن شركاء المهرجان ورعاته الرئيسيين حرصوا خلال الدورة الحالية على إطلاق عروض ترويجية مذهلة ورصد كثيرا من الهدايا والجوائز لجمهورها من المتسوقين لعل أبرزها "سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى" ومنها سحوبات إنفينتي الكبرى وسحوبات نيسان الكبرى وسحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات وكذلك الجوائز الخاصة بمجموعة مراكز التسوق في دبي وغيرها من الجوائز التي يتم تقديمها خلال الحدث.

 

 

وتتكامل العروض الترفيهية والفعاليات المتنوعة مع العروض الترويجية التي تقدمها آلاف المحلات التجارية ومراكز التسوق وتشمل تخفيضات تصل إلى /75/ في المائة على الملابس والأزياء والموضة والإلكترونيات والساعات والعطور والمفروشات والأدوات المنزلية وغيرها كثير.

وتقدم مراكز التسوق المشاركة في الحملة الترويجية لمجموعة مراكز التسوق في دبي فرصة التسوق والفوز بجوائز بقيمة مليون درهم وتتنوع الجوائز ما بين المبالغ النقدية والجوائز الفورية.

 

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