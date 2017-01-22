أقوى الشخصيات الإماراتية على موقع لينكد إن

أصدرت "لينكدإن"، أكبر شبكة مهنيين في العالم، لائحة بأبرز الملفات في الإمارات لعام 2016.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تضمّ هذه اللائحة التي أعدّت للمرة الأولى في الإمارات الملفات الـ45 الأكثر مشاهدةً لعام 2016والتي تعود لمدراء تنفيذيين من القطاع العام ولعاملين في مجال التسويق والإعلان، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، وأسلوب الحياة.

وتقدّر لائحة الملفات البارزة التي يرد عليها أهمّ المهنيين في البلاد الأعضاء الذين استثمروا في هويتهم المهنية على "لينكدإن" وأصبحوا المهنيين الأكثر مشاهدةً كلاً في ميدان عمله.

وقال علي مطر، رئيس حلول المواهب وأسواق النموّ في "لينكدإن" لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تحتفي لائحة الملفات البارزة على لينكدإن بالمهنيين الذين أدركوا أهمية الاستثمار في علامتهم الشخصية على الإنترنت ونجحوا في تطوير علامة رب عملهم من خلال تعيينهم سفراء لها. فأصحاب هذه الملفات البارزة ينمّون شبكات مهنيّيهم على الإنترنت ويتشاركون آراءهم حول مواضيع تستهويهم. ونحن متحمّسون من جهتنا لإصدار لائحة أبرز الملفات الأولى في الإمارات ونتطلع لرؤية مزيد من الأعضاء يستثمرون في علاماتهم التجارية المهنية".

وتشمل لائحة أبرز الملفات في الإمارات لعام 2016 رواداً في مجال عملهم منهم الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وهيثم مطر، المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وحمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة دبي، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة اتصالات، وبيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، وإيلي خوري، المدير التنفيذي لمجموعة "أومنيكوم ميديا غروب" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى فادي غصن، المدير التنفيذي لقسم التسويق في نيسان الشرق الأوسط، ونسرين شقير، المدير التنفيذي لفيرجن ميغاستور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيليب زوبير، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتجعات ون أند أونلي، ومدثر شيخة، المؤسس والمدير الإداري لشركة كريم، والدكتور داليا المثنى، الرئيس والمدير التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك في منطقة الخليج.

ويمكن اعتماد طرق كثيرة لتحسين علامتكم التجارية الشخصية على "لينكدإن"، إذ غالباً ما تشكّل الشبكة الانطباع الأول لجهة التوظيف المحتملة. فالبحث السريع على الإنترنت عن فرد ما يظهر عادةً ملفّه على "لينكدإن". في هذا الإطار، لا يُعتبر ملء الملف صعباً لكن يجب التقيّد ببعض القواعد للحرص على أن يبرز ملفكم قدر الإمكان:

البدء باستخدام صورة مهنية: لا بد لكم من إضافة صورة مهنية حديثة بأسرع ما يمكنكم. اختاروا أوضحها وأكثرها مهنية ولا تنسوا الابتسام، فالبسمة هي بمثابة المصافحة الأولى ليد رب العمل المحتمل.

تميّز العنوان عن سواه: تُظهر "لينكدإن" تلقائياً في العنوان المسمّى الوظيفي للشخص والشركة الحالية التي يعمل فيها، لكن لا ضرورة لأن تبقوا عليه كما هو. اذكروا تخصصكم وخاطبوا جمهوركم مباشرةً. إن أردتم أن يظهر ملفكم في عمليات البحث، أدرجوا فيه كلمات أساسية مهمة. وإن لم يكن الأمر يهمكم كثيراً، حاولوا الابتعاد عن اللغة الشائعة المعتمدة في مجال عملكم للتميز عن سواكم.

ملء فقرة "الملخّص" من خلال ذكر 5 إلى 6 من أهمّ الإنجازات: استخدموا نقاطاً محددة لتسهيل القراءة على المعنيين. فكروا في قرائكم المستهدفين وتصوّروا كيف يمكنكم أن تسهلوا عليهم حياتهم. يمكنكم أيضاً أن تضيفوا وسائط مثل الفيديوهات. فهذه المقاطع التعريفيّة تنفع إن كنتم متحدثين أو مقدّمين.

إضافة صور أو وثائق إلى خبرتكم: هل تعلم أنه بوسعك إضافة ملفات غنية إلى خبرتك؟ تعتبر هذه الطريقة ممتازة لابتكار محفظة بصرية ترفقها مع المعلومات الواردة في سيرتك الذاتية.

ملء أكبر قدر ممكن من الأقسام التي يتضمنها الملف: ومن بينها المهارات، والأعمال التطوعية، والتعليم وما إلى ذلك. تتيح لكم هذه الفقرة ذكر الأمور المثيرة للاهتمام التي لا تشملها سيرتكم الذاتية وتكوّن فكرة متكاملة عن شخصيتكم. احرصوا فحسب إن كانت لديكم أيّ خبرة في الأعمال التطوعية المرتبطة مباشرة بعملكم، على إدراجها في فقرة تاريخ العمل لئلا تظهر في أسفل الصفحة.

إبقاء تاريخ العمل ذا صلة: لا حاجة إلى ذكر كل وظيفة زاولتموها. أدرجوا فحسب تلك المرتبطة بأهدافكم المهنية الحالية.

إضافة روابط مواقع ذات صلة: إن كانت لديكم مدوّنة مرتبطة بالعمل أو محفظة على الإنترنت، يمكنكم استخدام ثلاثة روابط مواقع إلكترونية في ملفكم شرط التحفّظ عن أيّ إضافات غير ضرورية.

طلب التوصيات: تأكيد الغير على مهاراتكم ممتاز لكن التوصيات أهمّ على شبكة "لينكدإن". تواصلوا مع زملائكم ومدرائكم وشركائكم القدامى واطلبوا منهم تدوين توصية بكم.

استخدام تحديثات الوضع لتشارك محتوى مرتبط بالقطاع مع الغير: يمكن لهذا أن يظهر لجهات التوظيف أنكم تتمتعون بدراية كبيرة في مجال عملكم وتركّزون على تطوراته.

تشهد "لينكدإن" نمواً سريعاً في المنطقة إذ تضمّ الشبكة في الإمارات 3 ملايين عضواً وأكثر من 20 مليوناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر لائحة الملفات البارزة على "لينكدإن" في الإمارات لمحة عن الشخصيات الأكثر رواجاً على الموقع وعن قادة الفكر المهمين في البلاد.