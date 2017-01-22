98% سيبحثون عن وظيفة جديدة في 2017 و75% منهم متفائلون بالحصول على زيادة بالراتب

أظهر استبيان الذي أجراه موقع بيت.كوم، المتخصص بالوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً، تحت عنوان "التقدم المهني في الشرق الأوسط في 2017" بأن 98 بالمئة من المجيبين يخططون للبحث عن وظيفة جديدة في العام 2017، كما يشعر غالبية المجيبين (95,1%) بأنهم أكثر استعداداً وتأهيلاً للتقدم إلى وظائف جديدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه في ما يتعلق بتقدمهم المهني في 2016، عبر 4 من كل 10 مجيبين (40,9%) عن رضاهم عن النمو المهني الذي أحرزوه خلال العام الماضي، كما صرّح 52,7 بالمئة منهم بأنهم التزموا بتحقيق الأهداف المهنية التي حددوها. وبشكل عام، أبدى معظم المجيبين توقعات ايجابية تجاه العام الجديد، حيث قال أكثر من النصف (55,6%) أنهم يشعرون بالتفاؤل تجاه هذا العام، في حين قال الخمس (18,5%) بأنهم يشعرون بالحماس.

توقعات ايجابية تجاه النمو الوظيفي

صرّح أكثر من ثلثي المجيبين (68,2%) بأنهم قاموا بتحديد أهداف مهنية للعام 2017. ومن المثير للانتباه أن حوالي 9 من كل 10 مجيبين (88,5%) يتوقعون أن يتمكّنوا من تحقيق أهدافهم المهنية في 2017، حيث قال ستة من كل 10 مجيبين (61,9%) أنه من المحتمل جداً أن ينجحوا في تحقيق هذه الأهداف.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن معظم المهنيين في المنطقة قاموا بتحديد أهدافاً كبيرة لهذا العام، حيث صرّح 9 من كل 10 مجيبين (89,5%) بأنهم سيتحمّلون المزيد من المسؤوليات الوظيفية في العام 2017، بينما صرّحت النسبة ذاتها تقريباً (85,3%) بأنها ستتخذ مبادرات جديدة في العمل. من ناحية أخرى، عبّر أكثر من 9 من كل 10 مجيبين (91,9%) عن رغبتهم بتخصيص وقتاً إضافياً للتدريب وتطوير مهاراتهم المهنية.

وبالنسبة للمجيبين الذين سيبقون في مناصبهم الوظيفية الحالية، أبدى ثلاثة أرباعهم (75,5%) تفاؤلهم الشديد تجاه حصولهم على زيادة على الراتب في هذا العام، بينما صرّحت نسبة مماثلة (74,8%) عن تفاؤلها الشديد تجاه الحصول على ترقية في العمل خلال 2017.

البحث عن الوظائف على الانترنت

برز الحصول على وظيفة جديدة كالهدف الأساسي الذي يسعى المهنيون لتحقيقه في 2017 (بحسب 58,6%)، يليه تطوير المهارات وتعزيز الإنتاجية (22,5%). ولتحقيق هذه الأهداف، عبّر 8 من كل 10 مجيبين (83,7%) عن نيتهم بقضاء وقت أكبر في البحث عن الوظائف على الانترنت.

وبالنسبة لأولئك الذين سيبحثون عن فرص عمل جديدة، قال 53,2 بالمئة بأنهم سيبحثون عنها عن طريق مواقع التوظيف الالكترونية وغيرها من الوسائل، بينما صرّح 29,8 بالمئة بأنهم سيستخدمون مواقع التوظيف الالكترونية فقط. بالمقابل، عبّر أقل من واحد من كل 10 مجيبين عن نيتهم لاستخدام المواقع الالكترونية للشركات (7,1%)، أو شبكة المعارف والأصدقاء (6,4%) أو مواقع التواصل الاجتماعي (3,5%) للبحث عن وظائف جديدة.

وفيما يتعلق بالبلاد المفضلة للعمل، قال حوالي 9 من كل 10 مجيبين (87,2%) بأنهم يودون العمل في دول الخليج في 2017.

ورغم التوقعات الايجابية التي أبداها المجيبون في المنطقة، صرّح العديد منهم بوجود عوائق تمنعهم من تحقيق أهدافهم المهنية، حيث شملت أبرز هذه العوائق: الافتقار إلى فرص التقدم الوظيفي (27,7%)، ونقص التمويل (22,6%)، والافتقار إلى الخبرة (14,5%)، وسوء الإدارة في الشركة (14,3%)، وعدم وجود توازن بين الحياة الشخصية والمهنية (10,9%)، ووجود منافسة شديدة (5,1%) والخوف من الفشل (4,9%).

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول "التقدم المهني في الشرق الأوسط في 2017" عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 وحتى 13 يناير/كانون الثاني 2017، بمشاركة 9,934 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، ولبنان، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، واليمن وغيرها.