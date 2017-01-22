وزارة المياه السعودية تحجز أي فاتورة تتجاوز 500 ريال لمراجعتها

أكد مسؤول في وزارة البيئة والمياه السعودية أن الوزارة تحجز أي فاتورة مياه تتجاوز قيمتها 500 ريال (133 دولار) لتدقيقها والتأكد من صحتها وأن 39.6 ألف فاتورة احتجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الشرقية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، نفى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي عقب تفقده المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، أمس السبت، صحة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فواتير استهلاك سكني تتراوح بين 70 إلى 400 ألف ريال، مبيناً أن هذه الفواتير لمستهلكين في القطاعين الصناعي والتجاري، وما زالت تخضع للمراجعة ولم تصدر بعد.

وقال "موكلي" إن ارتفاع فواتير المياه يعود إما لإصدارها وفق التعرفة الجديدة أو لفئة التصنيف "سكني، تجاري، وصناعي" أو لارتفاع الاستهلاك فعلاً أو لوجود تسريبات في شبكة المياه بالعقار أو المنشأة، أو لعدم تصحيح عدد الوحدات، حسبما هو مدون في ترخيص البناء، أو لعدم صحة القراءة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في ديسمبر/كانون الأول 2015 تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي في المملكة التي تعمل على خفض الدعم الحكومي لقطاعات المياه والكهرباء والوقود.

وكانت شركة المياه الوطنية -المملوكة للدولة- قد ارتكبت،لاحقاً، عدداً من الأخطاء عند التطبيق الفعلي للتعرفة، حيث استقبلت العديد من الشكاوى والاعتراضات على الفواتير بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمياه.