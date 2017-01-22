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سياسة واقتصاد

الجوازات السعودية تدعو المقيمين إلى تجديد هوية مقيم قبل تاريخ انتهائها

أريبيان بزنس
الأحد، 22 يناير 2017
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الجوازات السعودية تدعو المقيمين إلى تجديد هوية مقيم قبل تاريخ انتهائها

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المقيمين بالمملكة إلى سرعة تجديد بطاقة "هوية مقيم" قبل انتهائها بوقتٍ كافٍ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" و"مقيم" وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكي.

 

وأكدت "الجوازات" أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية "هوية مقيم" لن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدَّمة له، وسيتم تطبيق الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً بحقه.

 

وتعد "هوية مقيم" البديل الحديث لرخص الإقامة، التي تمّ استبدالها مطلع العام الهجري 1437هـ، وهي هوية تعريفية لصاحبها، وتحمل عديداً من المواصفات الجديدة، منها مدة الصلاحية لخمس سنوات، والتجديد الإلكتروني كل عام دون الحاجة إلى إعادة طباعتها.

 

وتأتي "هوية مقيم" دون أيِّ تغيير في الرسوم النظامية ودون أيّ تعديلٍ لنظام الإقامة والعمل، وتحتوي على البيانات الشخصية للمقيم؛ منها: رقم الهوية، ومكان الإصدار، وتاريخه، والمهنة، ورخصة العمل، واسم صاحب العمل.

 

وتدعو "الجوازات" جميع المقيمين إلى ضرورة حمل "هوية مقيم" بصفة مستمرة داخل المملكة، مشيرة إلى أهمية المحافظة على بطاقة "هوية مقيم" من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خُصِّصت له.

 

وتصدر هذه الهوية لأول مرة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً في موقع الخدمات الإلكترونية سواءً في "أبشر" أو "مقيم"، ويتم طلب تسلُّمها عن طريق البريد السعودي خدمة "واصل" دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.

 

 

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