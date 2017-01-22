أكاديميون سعوديون يطالبون بإعادة بدلاتهم أسوةً بالمتعاقدين

طالب عدد من الأكاديميين السعوديين جامعاتهم ووزارة التعليم بإعادة كافة المزايا والبدلات ومساواتهم بالمتعاقدين الأجانب ولخصوا مطالبهم في أربع نقاط.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن ذلك جاء بعد أن أبلغت وزارة الخدمة المدنية الجامعات السعودية بتجديد عقود الأكاديميين المتعاقدين وإعادة بدلاتهم إلى وضعها السابق بكافة المزايا المالية التي كانوا يتقاضونها في ذي القعدة والحجة من العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن نحو 1300 أكاديمي من كافة الجامعات السعودية أبلغوا جامعاتهم بمطالبتهم بالمزايا المالية، وشرعوا في مخاطبة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بإعادة النظر في المزايا المالية والإجراءات الإدارية التي تم التعامل من خلالها مع المتعاقدين.

ولخص الأكاديميون مزاياهم المالية في ثلاثة بنود، هي إعادة البدلات المالية أسوة بالمتعاقدين، وتثبيت بدل التدريس الجامعي، وتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتسهيل نقل الخدمات بين الجامعات.

وبحسب الصحيفة اليومية، أكدد عدد من حملة الدكتوراه السعوديين أن إعادة البدلات للأكاديميين المتعاقدين تعيق التوطين، مشيرين إلى أنه يفترض دعم الأكاديمي السعودي وتشجيع التوطين.

وقال الدكتور خالد الحربي إن إعادة البدلات للمتعاقدين بهذه الطريقة لم تكن متوقعة، متسائلاً كيف يتم التجديد للمتعاقدين رغم وجود سعوديين مؤهلين، مضيفاً "والأغرب أن بعض المتعاقدين تجاوزت خدمتهم 10 سنوات في تخصصات توجد بها وفرة من السعوديين حملة الدكتوراه".