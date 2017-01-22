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سياسة واقتصاد

التعرف على هوية "الانتحاري" في شارع الحمرا ببيروت

أريبيان بزنس
الأحد، 22 يناير 2017
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التعرف على هوية "الانتحاري" في شارع الحمرا ببيروت

في بيان له قال الجيش اللبناني: " أحبطت قوة من مديرية المخابرات حوالى الساعة 10.30 من مساء أمس، عملية إنتحارية في مقهى كوستا في منطقة الحمرا، أسفرت عن توقيف الانتحاري المدعو عمر حسن العاصي الذي يحمل بطاقة هويته."

 

وأفادت المعلومات الأولية أن الانتحاري المفترض يحمل هوية لبنانية.  وعلى الأثر، دهم الجيش منازل في منطقة الشرحبيل بصيدا في سياق التأكد من صحة الهوية. وأشارت مصادر عسكرية الى أن الهوية صحيحة وقد جرى دهم منزله في صيدا ومصادرة جهاز كمبيوتر، وفق موقع صحيفة النهار.

 

وهنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مخابرات الجيش وفرع المعلومات على احباط العملية الانتحارية في الحمراء، وكذلك فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد وقت قليل من الاعلان عن الخبر.

 

وقد أصدر الجيش بياناً حول العملية، وفيه "في عملية نوعية ومشتركة بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت قوة من مديرية المخابرات حوالى الساعة 10.30 من مساء أمس، عملية إنتحارية في مقهى costa في منطقة الحمرا، أسفرت عن توقيف الانتحاري المدعو عمر حسن العاصي الذي يحمل بطاقة هويته، وضبطت الحزام الناسف المنوي استخدامه ومنعته من تفجيره. وقد حاول الموقوف الدخول عنوة إلى المقهى ما أدى إلى وقوع عراك بالأيدي مع القوة العسكرية، ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة".

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