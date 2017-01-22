إحباط عملية انتحارية في شارع الحمرا في بيروت

رويترز- قال مصدر أمني إن قوات الأمن اللبنانية أحبطت محاولة لشن هجوم انتحاري في مقهى في منطقة الحمرا المزدحمة بالعاصمة بيروت في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال المصدر إنه تم وقف الشخص الذي يُشتبه بأنه المفجر وكان يرتدي سترة ناسفة لدى محاولته دخول المقهى وقبل أن يتمكن من تفجيره. وأضاف المصدر إن هذا الشخص أصيب خلال اعتقاله ونقل إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن مخابرات الجيش ألقت القبض على شاب فلسطيني الجنسية (18 عاما) كان يضع حزاما ناسفا تحت سترته، ويهم بتفجير نفسه داخل مقهى "الكوستا" في الحمرا، الذي كان يعج بالرواد.

ونفذ متشددون عددا من التفجيرات في لبنان في السنوات الأخيرة من بينها بعض التفجيرات التي كان دافعها الحرب في سوريا المجاورة ولكن لم تقع حوادث كبيرة منذ أشهر.

وفي يونيو حزيران استهدف ثمانية مفجرين انتحاريين قرية مسيحية في شمال لبنان قرب الحدود السورية وقتلوا خمسة أشخاص آخرين. وأدى تفجيران مزدوجان في نوفمبر تشرين الثاني 2015 إلى قتل 43 شخصا في المنطقة الجنوبية من بيروت والتي تقطنها أغلبية شيعية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الهجمات. ووقعت بعض الهجمات الأصغر أيضا العام الماضي لم يعلن التنظيم مسؤوليته عنها.