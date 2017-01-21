أبوظبي تؤسس صندوقا بقيمة 125 مليار دولار بعد دمج مبادلة وأيبيك

(رويترز) - دمجت حكومة أبو ظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية اليوم السبت لتنشئ شركة تبلغ إجمالي أصولها نحو 125 مليار دولار بغية تعزيز وضعها المالي في فترة تشهد هبوط أسعار النفط.

وتأسس الصندوق الجديد باسم شركة مبادلة للاستثمار بدمج شركة المبادلة للتنمية وشركة "أيبيك" التي تمتلك حصصا في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم.

وقال بيان أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن مبادلة ستكون "شركة مساهمة عامة".

وقالت الوكالة إن الشركة الجديدة "ستكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها على أن تؤول للشركة الجديدة ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية أيبيك."