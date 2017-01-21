دبي: "الأوراق المالية" توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل بينهما في مجالات التنمية الثقافية والاقتصادية عبر الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب والتثقيف التي تقدمها الهيئة والمؤسسة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وعن المؤسسة سعادة جمال بن حويرب العضو المنتدب.

يأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الجانبين لتطوير أسس التعاون المتبادل بينهما للمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية ذات الصلة بكل منهما وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية وإيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين يساهم في التنمية المحلية، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وعقب التوقيع على المذكرة أشاد الدكتور عبيد الزعابي بدور مؤسسة محمد بن راشد في دعم الأنشطة المعرفية ومجالات البحث والتطوير والنشر والترجمة وتنمية الثقافة العامة وإطلاق الجوائز العالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم وإعداد وصقل جيل الشباب.

وأوضح أن المذكرة تحدد أطر التعاون بين الهيئة والمؤسسة في مجال تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية وذلك بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية.. منوها إلى أن المذكرة تتيح الفرصة للمشاركة والتعاون فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل والاستفادة من التسهيلات والخصومات التي يوفرها الطرفان.

من جانبه أكد جمال بن حويرب سعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بشكل حثيث ومستمر لتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات والهيئات في الدولة بما يواكب توجيهات قيادتنا الرشيدة حول أهمية تفعيل علاقات الشراكة بين مختلف الجهات بالدولة بشكل يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة على مختلف الصعد وعن طريق الاستفادة من الخبرات التراكمية لكل جانب.

وأعرب عن تطلع المؤسسة من خلال توقيع هذه المذكرة لتبادل فعال للخبرات والمعرفة فيما بين الطرفين وتحقيق مزيد من التطور على صعيد الأداء الوظيفي والخدمي وخاصة في القطاع المالي وذلك من خلال تطويع المعرفة التي تعتبر أساسا لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

وبمقتضى المذكرة اتفق الطرفان على الاستفادة من المعلومات والإحصائيات المتوفرة لدى كل منهما والمتصلة بأغراضها وإتاحة التسهيلات المتوفرة لدى كل طرف للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته.

وتفعيلا للمذكرة وقع الجانبان اتفاقية لتقديم الخدمات تتولى بمقتضاها مؤسسة محمد بن راشد تقديم خدماتها للهيئة في إطار مبادرة "عائلتي تقرأ" تتضمن تزويده بعدد من الكتب المعنونة بـ "عائلتي تقرأ" وتوزيع مجموعة من صناديق الكتب على مستوى الدولة وذلك مقابل مشاركة من الهيئة في جزء من تكلفة المبادرة.