إحصاء الشارقة: 1.4 مليون نسمة عدد سكان الإمارة عام 2015

بلغ إجمالي عدد سكان إمارة الشارقة /1.405.843/ نسمة وفقا للنتائج النهائية لتعداد الشارقة الذي قامت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بتنفيذه خلال عام 2015 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بهدف توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وغيرها من القطاعات في الإمارة.

وأصدرت الدائرة اليوم كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الكثير من نتائج التعداد بما في ذلك الأسس والمنهجيات التي تم اتباعها في تنفيذه مع عرض تفصيلي للنتائج متضمنة توزيع السكان والأسر المعيشية والمساكن والمباني في مختلف مناطق إمارة الشارقة وفق التقسيمات الإدارية المعتمدة في الإمارة ووفق المنهجيات والتصاميم المتبعة عالميا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ووفقا لنتائج التعداد بلغ إجمالي عدد السكان في إمارة الشارقة /1.405.843/ نسمة وصل عدد المواطنين من بينهم إلى /175.432/ مواطناً ومواطنة بنسبة 12 بالمائة حيث بلغ عدد الذكور /86.325/ مواطناً والإناث /89.098/ مواطنة أما أعداد المقيمين من غير الإماراتيين فوصل إلى /1.230.417/ نسمة بنسبة 87 بالمائة حيث بلغ عدد الذكور /834.542/ مقيما والإناث /395.875/ مقيمة.

وتصدرت مدينة الشارقة قائمة نسب توزيع السكان في كل بلدية مقارنة بنسب مجموع توزيع سكان الإمارة ووصل عدد سكانها إلى /1.274.749/ نسمة مشكلة ما نسبته 90.6 بالمائة من إجمالي عدد القاطنين في الإمارة تلتها مدينة خورفكان بـ/39.151/ نسمة بنسبة 2.8 بالمائة ومدينة كلباء بـ /37.545/ نسمة بنسبة 2.7 بالمائة ومدينة الذيذ بـ /20.165/ بنسبة 1.4 بالمائة ومن ثم مدينة دبا الحصن بـ/12.573/ بنسبة 0.9 بالمائة ومدينة المدام بـ/11.120/ بنسبة 0.8 بالمائة ومدينة مليحة بـ/4.768/ نسمة بنسبة 0.3 بالمائة ومدينة البطائح بـ/3.958/ بنسبة 0.3 بالمائة ومدينة الحمرية بـ /3.297/ نسمة بنسبة 0.2 بالمائة .

وجاء توزيع عدد السكان في الإمارة وفق الفئات العمرية والنوع .. من عمر /0-9/ أعوام ذكوراً وإناثاً /208.025/ نسمة بنسبة 14.79 بالمائة ومن عمر /10-19/ عاماً /132.055/ نسمة بنسبة 9.93 بالمائة ومن عمر /20-39/ عاماً /769.813/ نسمة بنسبة 54.75 بالمائة ومن عمر /40-69/ عاماً /285.143/ نسمة بنسبة 20.28 بالمائة ومن عمر /70-89/ عاماً /8.784/ نسمة بنسبة 0.62 بالمائة ومن عمر 90 عاماً فما فوق جاء العدد الإجمالي المسجل بـ/342/ نسمة بنسبة 0.02 بالمائة .

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أهمية نجاح تعداد الشارقة لعام 2015 وتوفير النتائج الكاملة والمفصّلة له والذي ما كان له أن يتحقق من دون دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجهود فرق العمل والباحثين الميدانيين والخبراء الذين تمت الاستعانة بهم إلى جانب تعاون المواطنين والمقيمين في إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير.

وقال آل ثاني ان إنشاء سجل سكاني من شأنه ان يوفر مصدراً معلوماتياً مهماً في التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات التنمية المستدامة ويدعم تنفيذ الأجندة الوطنية لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات في مختلف المجالات حيث تسهم نتائج التعداد في إطلاق حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في الإمارة لما يوفّره من قواعد بيانات دقيقة تعمل على تعزيز الأنشطة الاقتصادية والعمرانية لمواكبة ضرورات الحاضر واحتياجات المستقبل.