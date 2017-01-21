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سياسة واقتصاد

رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار

أريبيان بزنس
السبت، 21 يناير 2017
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رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانون تأسيس شركة مبادلة للاستثمار "شركة مساهمة عامة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتؤول للشركة الجديدة ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من شركة المبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" بحيث تصبح كل من الشركتين مملوكتان بالكامل من قبل الشركة الجديدة.

 

 ووفقاً للقانون تختص الشركة في جوانب التملك والتطوير والبناء والتمويل والتشغيل والاستثمار في مختلف القطاعات.

 

 

كما نص القانون، وفق صحيفة البيان، على بعض التعديلات على قانون تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" ومنها غرض الشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وإدارتها ونظامها الأساسي.

 

 

وتضمن القانون بعض التعديلات على المرسوم الأميري بتأسيس شركة المبادلة للتنمية ومنها غرض الشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وإدارتها ونظامها الأساسي.

 

 

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.

 

 

 ونص المرسوم على عضوية محمد أحمد البواردي، وسهيل محمد المزروعي، وخلدون خليفة المبارك - عضواً منتدباً، وحمد الحر السويدي، وعبدالحميد محمد سعيد، ومحمود إبراهيم المحمود.

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