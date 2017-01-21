حساب المواطن السعودي يؤجل شرط توفير المستندات

أجَّل برنامج (#حساب_المواطن) السعودي شرط توفير المستندات في عملية التسجيل بالبرنامج إلى وقت لاحق وذلك لإعطاء فرصة للمستفيدين لتوفيرها لاحقاً وهي إحدى الشروط التي ستواجه المستفيد عند عملية التسجيل.

وقال الحساب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه "مراعاة للمستفيدين تم تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق ليتسنى لهم توفيرها والتي يمكن التعرف عليها خلال عملية التسجيل".

وأضاف الحساب في عدة ردود عن بعض الاستفسارات أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، موضحاً أن المستفيدين من المعاش الضماني الشهري جميعهم تضاف بياناتهم تلقائياً.

وأشار إلى أن الفرد المستقل لابد من إثبات الاستقلالية من خلال صك ملكية أو عقد إيجار فاتورة كهرباء.

وأضاف أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص.

وعن المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، قال الحساب إنها ستكون المسؤولة عن تقديم طلب التسجيل.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.