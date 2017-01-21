خطة لوزارة الخدمة المدنية السعودية لتحقيق التوازن في العمل بين القطاعين العام والخاص

قالت صحيفة سعودية إن وزارة الخدمة المدنية تقوم حالياً بعدة إجراءات لضمان توازن العمل بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تشجيع المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص وعدم تفضيل وظائف القطاع الحكومي لما به من بعض المميزات مثل الإجازات، البدلات، العلاوات السنوية، ساعات العمل.

وأضافت صحيفة "المدينة" اليوم السبت أن التقرير الرسمي للخدمة المدنية تضمن أن الوزارة قامت بعدة دراسات مهمة في جوانب مختلفة منها إبداء الرأي حول الطلبات التي وردت من الجامعات والمؤسسات التعليمية حول حاجة سوق العمل لافتتاح تخصصات جديدة أو التوسع في تخصصات قائمة، ووضع خطة التعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية والإشرافية، ونظام تقييم الأداء باستخدام أسلوب المنحنى المعياري القياسي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ووضع ضوابط للموظفة الحاضنة التي ترغب في إجازة أمومة لرعاية الطفل اليتيم، ومراجعة دليل الآراء النظامية ومقارنته مع الأنظمة، وتوظيف المعاقين بالخدمة المدنية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة شاركت في العديد من اللجان مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية، أبرزها لجنة دراسة تقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وفريق العمل الميداني، وإيجاد منظمة فاعلة للنقل المدرسي، ودراسة إستراتيجية التوظيف السعودية.

ومثل الكثير من مواطني دول الخليج، يفضل السعوديون الوظائف الحكومية اليسيرة ذات العائد المادي الأكبر والدوام الأقصر، ولكن مع وصول عدد مواطني المملكة إلى نحو 21 مليون، بدأت الرياض تواجه مشكلة في توظيف جميع السعوديين في وظائف حكومية.