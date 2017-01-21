"شروق" تبدأ أعمال المرحلة الثانية لتطوير "المنتزة" في الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بدء أعمال التوسعة والتطوير في "المنتزة" - الحديقة المائية والترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة - ليفتح أبوابه مجددا أمام الزوار من الأعمار كافة هذا الصيف.

تأتي هذه التوسعة لتواكب تزايد أعداد الزوار خاصة في العطلات والاحتفالات الرسمية والأعياد وتلبي رغباتهم في منح "المنتزه" سعة أكبر من حيث المساحة وطبيعة وعدد الخدمات والألعاب.

ويغلق "المنتزه" أبوابه غدا الأحد 22 يناير إيذانا ببدء أعمال التوسعة والتطوير المقررة والتي ستشمل إضافات ترفيهية وخدمية جديدة تلبي تطلعات الزوار بجميع فئاتهم وتزيد الجاذبية السياحية للوجهة وللإمارة بشكل عام على أن يعاود العمل في صيف العالم الجاريK ,فق وكالة أنباء الإمارات .

وكانت "شروق" كشفت العام 2012 عن المرحلة الأولى من مشروع تطوير "المنتزه" وتوسعته وتحويله إلى مدينة ترفيهية متكاملة وإنشاء حديقة مائية ترفيهية هي الأولى من نوعها في الإمارة لتنتهي أعمال التطوير ويتم الافتتاح رسميا بداية العام 2014 قبل أن يتم الإعلان عن إغلاقه مجددا لبدء المرحلة الثانية من التوسعة والتطوير.

ووعد خالد إبراهيم القصير مدير عام المنتزه زوار ورواد المنتزه بتجربة ترفيهية استثنائية عند إعادة افتتاحه صيف العام الجاري حيث ستشمل أعمال التطوير والتوسعة كل المرافق.. إضافة إلى نوعية ومستوى الخدمات المقدمة والتي يتم العمل على تطويرها من أجل تعزيز تجربة الزوار وخصوصا لدى الأطفال الذين يعدون من أهم عملاء المنتزه.

وأوضح أن خطة التطوير تأتي في إطار رؤية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" والرامية إلى تعزيز النشاط السياحي في الإمارة واستقطاب المزيد من السياح إليها عبر توفير وجهات ومرافق وخدمات عالية المستوى وتنظيم فعاليات متميزة وقادرة على استقطاب الزوار وذلك بما يخدم المكانة السياحية المرموقة لإمارة الشارقة.

وتشتمل خطة التطوير على توسعة الحديقة المائية بما يضيف إليها مجموعة متنوعة من الألعاب المائية الجديدة ذات الشعبية بين الزوار والتي يرجح أن تستقطب نحو 3000 زائر يوميا.. فيما ستمتد عمليات التطوير إلى الحديقة الترفيهية التي سيضاف إليها مجموعة من المرافق والألعاب الجديدة بما يسمح لها باستيعاب ما يصل إلى 5000 زائر في اليوم الواحد.