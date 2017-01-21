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سياسة واقتصاد

السعودية: بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن في 1 فبراير واعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج

أريبيان بزنس
السبت، 21 يناير 2017
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السعودية: بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن في 1 فبراير واعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن بدء التسجيل في برنامج (#حساب_المواطن) سيكون في الأول من شهر فبراير/شباط القادم.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على برنامج حساب المواطن إنه قد تم اعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج من قبل وزير العمل، استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي.

 

وتم تجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تم تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكون من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من قبل 73 مهندساً من شركة علم لأمن المعلومات، لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة مميزة.

 

وأشار "العصيمي" إلى أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح للمواطنين في أي وقت، ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل في الأيام الأولى، حيث إن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

 

وأكد ضرورة استقاء المعلومات حول البرنامج من مصادرها الرسمية، سواء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال حساب البرنامج الرسمي في موقع تويتر citizenaccount@ أو من خلال مركز الاتصال.​

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

 

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