استكمال برمجة الصرافات الآلية على العملة السعودية الجديدة

توقعت مصادر مصرفية أن تستكمل البنوك السعودية برمجة صرافاتها الآلية على الإصدار الجديد من العملة السعودية خلال ستة أشهر.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أمس الجمعة، عن مصادرها إن شركات عالمية متخصصة في البرمجة والنواحي الأمنية تتولى عملية البرمجة الجديدة للصرافات.
وبحسب المصادر، تصب عملية برمجة الصرافات على العملة الجديدة في مصلحة البنوك، حيث إن تأخرها ليس من مصلحة البنوك، ولا سيما بعد شكوى عديد من العملاء على عدم قبول أجهزة الصراف للعملة الجديدة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) قد طرحت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2016 الإصدار السادس الجديد من العملة السعودية ويتم تداول فئات هذا الإصدار جنباً إلى جنب مع الإصدارات المتداولة.المزيد من أخبار السعودية
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