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سياسة واقتصاد

شركات أمريكية عملاقة تشيد بالتزام السعودية بـ "الإصلاحات"

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
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شركات أمريكية عملاقة تشيد بالتزام السعودية بـ "الإصلاحات"

(رويترز) - أشادت شركتا بلاك روك لإدارة الأصول وداو كيميكال للكيماويات العملاقتان بالمملكة العربية السعودية بعدما قالت المملكة إنها ماضية بعزم في الإصلاحات والاستثمارات خارج قطاع النفط.

 

وقال أندرو ليفريس الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال خلال جلسة مخصصة للشأن السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم أمس الخميس "نرى شفافية مدهشة... كما هو الحال في أي مكان نستثمر فيه بما في ذلك الولايات المتحدة".

 

ولشركة داو كيميكال مشروع مشترك للكيماويات في السعودية.

 

وقال لورانس فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك أكبر مديري الأصول في العالم "ما نراه (من الحكومة السعودية) من دواعي السرور". وتدير بلاك روك أصولاً بقيمة خمسة تريليونات دولار.

 

وأعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن خطة لإصلاح وتحديث اقتصادها تهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على الطاقة وتطوير القطاعات الخاصة.

 

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في نفس الجلسة "الطائرات الجامبو لا تطير بمحرك واحد" مضيفاً أن المملكة ستطور قطاعي التعدين والطاقة المتجددة بها وستستثمر بقوة في الخارج مثلما فعلت في الآونة الأخيرة مع شركة أوبر.

 

كما تستعد المملكة لإدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في إحدى البورصات الكبرى خلال السنوات المقبلة أملاً بالوصول بقيمة الشركة إلى ما يربو على تريليون دولار وهو ما يجعلها أعلى قيمة من أي شركة مدرجة حالياً.

 

وقال فينك إن التزام السعودية بالإصلاح يختلف عن الكثير من الدول التي أشار إلى أن إصلاحاتها فشلت لعدم بنائها على متغيرات السوق وافتقارها للالتزام الحقيقي من الحكومة.

 

وتابع "أرى أن الحكومة السعودية واثقة من نفسها. وعندما ترى هذه الثقة فإن المستثمرين سيثقون في هذا أيضاً".

 

وقال "إذا استطعنا إيجاد المزيد من هذه الفرص (كتلك التي في السعودية) سنبني عالماً أكثر أمناً لاستثماراتنا" مشيراً إلى مناقشات مع المستثمرين بخصوص أرامكو السعودية".

 

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