سوريا تمنح روسيا حق استخدام قاعدة حميميم لنشر قواتها الجوية لمدة 49 عاما

وقعت روسيا وسوريا بروتوكولا ملحقا للاتفاق بشأن قاعدة القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، يسمح للقوات الروسية بنشر طائراتها بلا مقابل في قاعدة حميميم لمدة 49 عاما.
وجاء في نص الوثيقة، التي أبرمت في 18 يناير/كانون الثاني في دمشق، ونشرت اليوم الجمعة، 20 يناير/كانون الثاني: "يمنح الجانب السوري للطرف الروسي، لنشر مجموعة جوية روسية، حق الاستخدام بلا مقابل، خلال كامل فترة عمل الاتفاق والبروتوكول الملحق به، منطقة من أراضي مطار حميميم".
وحسب موقع روسيا اليوم، شدد نص الوثيقة على أن للقوات الروسية الحق في استخدام القاعدة، الواقعة في محافظة اللاذقية السورية، لمدة 49 عاما، مشيرا إلى إمكانية تمديد الاتفاق والبروتوكول لـ25 سنة إضافية، في حال موافقة الجانبين. .
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