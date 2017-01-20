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سياسة واقتصاد

الرياض: في 2030 لن نحتاج للنفط لتغطية ميزانية السعودية

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
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الرياض: في 2030 لن نحتاج للنفط لتغطية ميزانية السعودية

قال وزير المالية السعودي إن المملكة -التي تشهد عجوزاً في ماليتها العامة منذ سنوات متتالية بسبب هبوط أسعار النفط- لا تضع سعراً مناسباً للنفط لتتمكن من تحقيق "رؤية 2030" مضيفاً أن المملكة تريد أن تحقق مستوى اقتصادياً معيناً بحيث لا يكون لأسعار النفط وتذبذبها أهمية بالنسبة لها.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، قال الوزير محمد الجدعان -في حوار مع قناة سي إن بي سي الأمريكية خلال مشاركته في مؤتمر دافوس- إن المملكة لن تحتاج في 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية، مشيراً إلى أن خطة السعودية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بـ65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا عصر التقشف بالنسبة للسعودية قال الوزير "إنه عصر الكفاءة، الذي نبحث فيه عن نقاط قوتنا ونتأكد من أننا نستغلها بالكامل، انه عصر التمعن في سلوكياتنا كحكومة وكشعب وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها".

وأضاف أن وثيقة برنامج التوازن المالي وضعت التغييرات التي ستحدث خلال الثلاث سنوات القادمة، ومن بينها إصلاحات أسعار الطاقة وشرحت التغيرات التي ستحدث في 2020 حتى يعلم القطاع الخاص إلى أين تتجه الحكومة بالضبط.

وقال الوزير إن القدرة الشرائية للمواطن السعودي ما زالت قوية، بالرغم من انخفاضها في الفترة الأخيرة، متوقعاً أن تعود للارتفاع بنهاية العام الجاري 2017، مع بدء حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف على الدعم النقدي من الحكومة.

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